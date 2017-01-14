Актуалии

Экономикс

Общество

Приложения

Партнеры

Image 46122 Оконный портал Газета «Народная Воля» - апошнія навіны

БР новости

Мировая безработица в 2017 году вырастет до 5,8%

13 января, 2017 г.

Алексей Иванов

В 2016 году она составила 5,7%, говорится в годовом прогнозе МОТ.

Международная организация труда опубликовала прогноз мирового рынка труда на 2017 год. В отчете говорится, что мировая безработица вырастет на 0,1 п.п. до 5,8%. Число безработных за год вырастет на 3,4 млн. человек до 201 миллиона.

Количество безработных в развитых странах в этом году сократится с 38,6 до 37,9 млн. человек или до 6,2%, в растущих экономиках наоборот безработных станет больше на 3,6 млн. человек. Общее их число достигнет 147 миллионов, или 5,7%. В развивающихся странах уровень безработицы составит 5,5% или 16,1 млн. человек, что на 400 тыс больше, чем в прошлом году.

Доля уязвимых рабочих мест, то есть самозанятых или работающих на свою семью, в мире составит 42%, или 1,4 миллиарда человек. По оценке МОТ каждый второй работник в развивающихся странах находится под угрозой безработицы.

Наиболее уязвимыми регионами в отчете названы Латинская Америка и Африка. 

Уровень безработицы по странами мира (на основе официальных данных) по версии МОТ. 

Поделиться |

ОТПРАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ




* Все поля обязательны для заполнения

"БР новости" из предыдущего выпуска

Белинвестбанк продат свое агропредприятие (Алексей Иванов, 47 (1229) 17-23 декабря 2016 г.)

Средняя зарплата за ноябрь снизилась на 5,3 рубля (Алексей Иванов, 47 (1229) 17-23 декабря 2016 г.)

Российская Транснефть «согласилась» с повышением тарифов на транзит через Беларусь на 5,8% (Алексей Иванов, 47 (1229) 17-23 декабря 2016 г.)

Лукашенко одобрил проекты соглашений по участию Беларуси в программах трансграничного сотрудничества ЕС (, 47 (1229) 17-23 декабря 2016 г.)

komplat.by прекращает работу (БЕЛТА, 47 (1229) 17-23 декабря 2016 г.)

Все новости из предыдущего выпуска

(PDF) Вход/Регистрация

Весь номер по полосам

Архив

Сервисы сайта

Follow belmarket on Twitter

Новости компаний

21-24 марта 2017 г. состоится юбилейная XX международная специализированная выставка-форум «СТРОЙЭКСПО-2017»

Проекту международной технической помощи «Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения в Беларуси» требуется разработать автоматизированную систему управления для микрофинансовых организаций

О предоставлении коммерческого предложения

Проекту международной технической помощи “Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения в Беларуси“ требуется.

Все новости

Архив