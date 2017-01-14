Мировая безработица в 2017 году вырастет до 5,8%

Алексей Иванов

В 2016 году она составила 5,7%, говорится в годовом прогнозе МОТ.

Международная организация труда опубликовала прогноз мирового рынка труда на 2017 год. В отчете говорится, что мировая безработица вырастет на 0,1 п.п. до 5,8%. Число безработных за год вырастет на 3,4 млн. человек до 201 миллиона.

Количество безработных в развитых странах в этом году сократится с 38,6 до 37,9 млн. человек или до 6,2%, в растущих экономиках наоборот безработных станет больше на 3,6 млн. человек. Общее их число достигнет 147 миллионов, или 5,7%. В развивающихся странах уровень безработицы составит 5,5% или 16,1 млн. человек, что на 400 тыс больше, чем в прошлом году.

Доля уязвимых рабочих мест, то есть самозанятых или работающих на свою семью, в мире составит 42%, или 1,4 миллиарда человек. По оценке МОТ каждый второй работник в развивающихся странах находится под угрозой безработицы.

Наиболее уязвимыми регионами в отчете названы Латинская Америка и Африка.

Уровень безработицы по странами мира (на основе официальных данных) по версии МОТ.