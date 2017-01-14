Изменения в системе пенсионного обеспечения официально вступили в силу

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13 января, 2017 г.
Сегодня начал действовать закон от 9 января 2017 года №14-З "О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь"
В соответствии с законом повышается общеустановленный пенсионный возраст для назначения трудовой пенсии по возрасту на общих основаниях
С 1 января он будет ежегодно увеличиваться на 6 месяцев. Минимальный страховой стаж в прошлом году составлял 15 лет и 6 месяцев, в 2017-м он составит 16 лет и будет повышаться таким образом до уровня в 20 лет.
Точно также пенсионный возраст увеличился на полгода, как для мужчин, так и женщин.
Увеличение страхового стажа не затрагивает социально уязвимые категории лиц, для которых формирование длительного страхового стажа объективно затруднительно (родителей детей-инвалидов, многодетных матерей, родивших пять и более детей, инвалидов с детства и других). Для назначения им досрочной трудовой пенсии по возрасту сохранены прежние условия по минимальному 5-летнему страховому стажу. Также сохранены прежние требования по страховому стажу для назначения трудовых пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца. Для этих пенсий достаточно факта уплаты страховых взносов
Законом предусматривается увеличение ежегодно на один год периода, из заработка за который исчисляется пенсия, до фактически имеющегося у человека, обратившегося за пенсией, стажа работы (в 2016 году - 22 года, в 2017 году - 23 года и т.д.).
Среди других новаций - включение в стаж работы периодов альтернативной службы. Предусматривается повышение пенсий кавалерам орденов Отечества трех степеней на 500% минимального размера пенсии по возрасту. Уточнены нормы о выплате пенсии лицам, являющимся индивидуальными предпринимателями (п.34 ст.1 закона).
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