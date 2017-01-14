Лукашенко посетит Египет и Судан

Валерий Алексеев

Официальные визиты президента Беларуси состоятся 15-17 января, сообщает его пресс-служба.

В Египте Лукашенко проведет переговоры с президентом страны Абдель Фаттахом аль-Сиси, которые пройдут в узком и расширенном составах. Стороны рассмотрят актуальное состояние двусторонних отношений и перспективы их вывода на более высокий уровень. В центре внимания будут темы развития взаимовыгодных торгово-экономических связей, производственной кооперации. На повестке дня также расширение белорусско-египетских контактов в гуманитарной сфере, включая науку, образование, здравоохранение, туризм.

Запланированы встречи Александра Лукашенко с Премьер-министром Египта Шерифом Исмаилом и другими официальными лицами этой страны. Кроме того, Президент Беларуси примет участие в открытии белорусско-египетского делового форума.

В ближайшие дни в Египет запланирована крупная презентация белорусской техники. Свою продукцию представят МАЗ и МТЗ. Надо заметить, что в предыдущие годы Египет был довольно крупным покупателем белорусских тракторов, однако в 2016 году объемы поставок машин в эту страну снизились, как в натуральном, так и стоимостном выражении. По итогам 10 месяцев прошлого года они сократились на 72,4% до 164 штук в сравнении с аналогичным периодом 2015-го.

В Судане президента Беларуси проведет переговоры с президентом этой страны Омаром Хасаном Ахмедом аль-Баширом, на которых предполагается обсудить перспективы и основные направления развития белорусско-суданских отношений, определить конкретные шаги по их расширению. Особое внимание будет уделено вопросам экономического сотрудничества. Ожидается заключение ряда договоренностей о развитии взаимодействия в разных сферах.

Планируются также встречи Главы белорусского государства с Вице-президентом Судана Хасабу Абдельрахманом и Председателем Национальной ассамблеи Ибрагимом Омером.

В столице Судана во время визита Александра Лукашенко пройдет белорусско-суданский деловой форум.