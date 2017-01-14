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БР новости

Белорусский рынок новых автомобилей вырос на 2,3% в 2016 году

13 января, 2017 г.

Валерий Алексеев

Объем продаж новых легковых автомобилей официальными дилерами в 2016 году составил 26 808 единиц. По сравнению с 2015 годом он увеличился на 2,3%.

Лидером белорусского рынка остается Reanult с 8 420 проданными машинами, сообщает auto.tut.by со ссылкой на данные БАА.

Renault был самым продаваемым брендом и в 2014-15 годах. На втором месте Volkswagen с 4 447 машинами, на третьем – Lada с 2 178 автомобилей. Также в первую пятерку входят Skoda (1850 машин) и Nissan (1 744).

Изменения в первой пятерке были минимальными. Лишь Nissan переместился с третьего места на пятое, сократив продажи по сравнению с 2015 годом на 1256 машин.

Среди моделей самой продаваемой в 2016 году оставался Volkswagen Polo. Его продажи увеличились с 2 900 единиц в 2015-м до 3 445 в прошлом году.

Renault Duster поднялся с третьего место на второе. Было продано 2 856 машин. На третьем Renault Sandero Stepway с 2 343 проданными единицами. Renault Logan переместился со второй строчки на четвертую с 1 770 машинами. Наконец, пятой по популярности моделью с в 2016 году стала Skoda Rapid. 

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