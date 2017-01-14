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БР новости

Мировые запасы пшеницы растут ударными темпами

13 января, 2017 г.

Вадим СИКОРСКИЙ

В своем новом балансовом отчете МСХ США оценивает глобальные запасы пшеницы в 253,3 млн. т, что на 1,2 млн. т больше, чем в документе, опубликованном месяцем ранее. 

Предложение пшеницы в 2016/17 МГ оценивается на 1,3 млн. т выше и составляет 993,18 млн. т. Увеличены оценки производства для России, ЕС и Аргентины.  Оценка потребления при этом практически не изменилась в сравнении с декабрем и составляет 739,89 млн. т.

Итоговые запасы пшеницы являются рекордным за последнее десятилетие и создают устойчивую базу для сохранения низких цен на этот вид зерна.

Оценка производства грубого зерна, включая кукурузу, снижена на 1,7 млн. т до 1 327,66 млн. т. Предложение также уменьшилось до 1573,35 млн. т. При потреблении в 1319,52 млн. т грубое зерно по итогам 2016/17 года добавит в мировые закрома еще 253,82 млн. т запасов.

Рынок риса также обещает быть профицитным. При производстве в 480,02 млн. т потребление составит 477,81 млн. т.

В целом запасы зерна в мире по итогам 2016/17 МГ составят более 625 млн. т. Они вырастут по сравнению с предыдущим сезоном на 23 млн. т.

Оценка производства масличных в новом отчете МСХ США практически не изменилась и составляет 554,8 млн. т. Предложение достигне 644,22 млн.т, потребление – 467,54 млн. т. Итоговые запасы составят 93,71 млн. т. Они вырастут по сравнению с прошлым МГ на без малого 4 млн т.

 

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