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Парк «БелБиоград» обещает к 2023 году заработать полмиллиарда долларов

13 января, 2017 г.

Валерий Алексеев

Такой предполагаемый экономический эффект от создания научно-технологического парка назвал заместитель председателя Президиума НАН Беларуси Сергей Килин

По его словам уже отработаны 26 проектов, которые к 2023 году должны давать экономический вклад в копилку государства в районе полмиллиарда долларов. Проекты предполагают выпуск новых лекарств, фармпродукции, применение нанотехнологий.

"БелБиоград" - инфраструктурное образование на основе таких существующих организаций, как "Академфарм", Институт биоорганической химии, Институт химии новых материалов, Институт микробиологии. Крупный современный перспективный парк объединит разработки в области био-, -нано, а также медицинских и аграрных технологий. Проект был инициирован Минэкономики в 2011 году. В октябре 2013-го по результатам совещания в правительстве дальнейшая работа по созданию "БелБиограда" была возложена на НАН Беларуси.

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