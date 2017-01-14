Внесены изменения в Декрет о предупреждении социального иждивенчества

Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 января подписал Декрет № 1, предусматривающий внесение изменений в Декрет от 2 апреля 2015 года № 3 «О предупреждении социального иждивенчества».

Декретом уточнен перечень периодов деятельности, в течение которых граждане признаются участвующими в финансировании государственных расходов.

Так, к лицам, участвующим в финансировании государственных расходов, отнесены граждане в период нахождения в списочном составе национальной или сборной команды Республики Беларусь по видам спорта, прохождения альтернативной службы, применения к ним предусмотренных законодательными актами мер по обеспечению безопасности, не позволявших им участвовать в финансировании государственных расходов.

Граждане, состоящие на учете безработных либо обучающиеся по направлению органа по труду, занятости и социальной защите, будут признаваться участвующими в финансировании государственных расходов только при отсутствии установленных фактов нарушения ими обязанностей в области занятости населения, а лица, воспитывающие детей в возрасте до 7 лет, - при условии,что ребенок в возрасте от 3 до 7 лет не получает дошкольное образование.

Также за местными Советами депутатов либо по их поручению за местными исполнительными или распорядительными органами закрепляется право освобождать граждан от уплаты сбора в связи с нахождением в трудной жизненной ситуации.

Учитывая необходимость дополнительного уточнения перечня лиц, которым надлежит уплатить сбор за 2015 год с учетом предусмотренных Декретом изменений, срок направления налоговыми органами извещений плательщикам сбора переносится с 1 ноября 2016 года на 20 января 2017 года, а срок уплаты сбора - с 1 декабря 2016 года на 20 февраля 2017 года.