БЕЛТА

Национальный аэропорт Минск в 2016 году обслужил более 3,4 млн пассажиров, сообщил журналистам заместитель генерального директора по производству Национального аэропорта Минск Василий Корнев, передает БЕЛТА.

"2016 год знаковый для нашего предприятия. Впервые был превышен рубеж в 3 млн пассажиров. Мы встречали трехмиллионного 10 ноября. Всего за 2016 год обслужили 3 млн 429 тыс. 112 пассажиров", - сказал Василий Корнев. Причем число транзитных пассажиров составило 30%. Благодаря росту транзита аэропорт стал считаться своеобразным хабом.

Национальный аэропорт Минск принимает самолеты 18 авиакомпаний. "Мы не останавливаемся на достигнутом. Предприятие постоянно участвует в международных форумах. Планируем, что в этом году еще не менее двух авиакомпаний будет привлечено в аэропорт", - отметил заместитель генерального директора. Новые авиакомпании - это дополнительные прямые перелеты, что обеспечивает удобство для пассажиров.

Увеличению пассажиропотока через Национальный аэропорт Минск будет способствовать введение Беларусью пятидневного безвизового режима для граждан 80 стран. К этому готовы все службы аэропорта, партнеры, в том числе пограничная и таможенная службы. Ожидается, что в связи с новой возможностью для иностранных туристов пассажиропоток увеличится не менее чем на 20%.

В Национальном аэропорту Минск сейчас осуществляется важный государственный проект - строительство второй взлетно-посадочной полосы. Строится она собственными силами - генподрядчиком определена белорусская компания. Работы идут в соответствии с графиком, и к концу 2018 года должны вестись полеты на новой взлетно-посадочной полосе. Существующую полосу аэропорт поддерживает в работоспособном состоянии. Аэродромные службы постоянно мониторят ситуацию, приглашаются независимые эксперты. При необходимости проводятся текущие ремонты в то время, когда нет полетов воздушных судов.

Со строительством второй взлетно-посадочной полосы в Национальном аэропорту Минск, а также ходом реализации инвестпроекта по возведению нового авиаремонтного завода сегодня ознакомился премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков.