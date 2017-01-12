Актуалии

Экономикс

Общество

Приложения

Партнеры

Image 46122 Оконный портал Газета «Народная Воля» - апошнія навіны

БР новости

Иностранные дипломаты изучили порядок безвизового въезда в Беларусь для граждан своих стран

11 января, 2017 г.

БЕЛТА

Иностранные дипломаты изучили порядок безвизового въезда в Беларусь для граждан своих стран, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Беларуси.

В МИД прошла встреча начальника главного консульского управления Игоря Фисенко, начальника управления общеевропейского сотрудничества Андрея Бушило и начальника управления Евразийской интеграции Алексея Самосуева с руководством и представителями аккредитованных в Минске дипломатов стран - членов ЕС, США, Японии, Южной Кореи, Норвегии и Ватикана.

Во время встречи иностранные дипломаты были подробно проинформированы о содержании и деталях указа "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан". Было подчеркнуто, что при принятии соответствующего решения Беларусь учитывала свое председательство в Центрально-Европейской инициативе и проведение в стране сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в июле 2017 года.

В МИД подчеркнули заинтересованность Беларуси в активизации сотрудничества в политической, торгово-экономической и иных сферах с указанными странами.

Отдельно на встрече обсуждалась региональная ситуация.

Поделиться |

ОТПРАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ




* Все поля обязательны для заполнения

"БР новости" из предыдущего выпуска

Белинвестбанк продат свое агропредприятие (Алексей Иванов, 47 (1229) 17-23 декабря 2016 г.)

Средняя зарплата за ноябрь снизилась на 5,3 рубля (Алексей Иванов, 47 (1229) 17-23 декабря 2016 г.)

Российская Транснефть «согласилась» с повышением тарифов на транзит через Беларусь на 5,8% (Алексей Иванов, 47 (1229) 17-23 декабря 2016 г.)

Лукашенко одобрил проекты соглашений по участию Беларуси в программах трансграничного сотрудничества ЕС (, 47 (1229) 17-23 декабря 2016 г.)

komplat.by прекращает работу (БЕЛТА, 47 (1229) 17-23 декабря 2016 г.)

Все новости из предыдущего выпуска

(PDF) Вход/Регистрация

Весь номер по полосам

Архив

Сервисы сайта

Follow belmarket on Twitter

Новости компаний

21-24 марта 2017 г. состоится юбилейная XX международная специализированная выставка-форум «СТРОЙЭКСПО-2017»

Проекту международной технической помощи «Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения в Беларуси» требуется разработать автоматизированную систему управления для микрофинансовых организаций

О предоставлении коммерческого предложения

Проекту международной технической помощи “Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения в Беларуси“ требуется.

Все новости

Архив