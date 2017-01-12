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Иностранные дипломаты изучили порядок безвизового въезда в Беларусь для граждан своих стран, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Беларуси.

В МИД прошла встреча начальника главного консульского управления Игоря Фисенко, начальника управления общеевропейского сотрудничества Андрея Бушило и начальника управления Евразийской интеграции Алексея Самосуева с руководством и представителями аккредитованных в Минске дипломатов стран - членов ЕС, США, Японии, Южной Кореи, Норвегии и Ватикана.

Во время встречи иностранные дипломаты были подробно проинформированы о содержании и деталях указа "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан". Было подчеркнуто, что при принятии соответствующего решения Беларусь учитывала свое председательство в Центрально-Европейской инициативе и проведение в стране сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в июле 2017 года.

В МИД подчеркнули заинтересованность Беларуси в активизации сотрудничества в политической, торгово-экономической и иных сферах с указанными странами.

Отдельно на встрече обсуждалась региональная ситуация.