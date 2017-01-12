Беларусь может пожаловаться на Россельхознадзор в суд ЕАЭС

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11 января, 2017 г.
Как передают Naviny.by со ссылкой на пресс-службу ЕЭК, комиссия уже приняла все документы, в соответствии с которыми системы ветеринарно-санитарного контроля Армении, Беларуси, Казахстана и России признаны эквивалентными друг другу.
- Все действия уполномоченных органов сторон в области ветеринарного контроля (надзора) регламентированы решением комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 317, исходя из которого ветеринарный контроль и надзор в части готовой животноводческой продукции осуществляется только в отношении эпизоотического благополучия, — отмечают в комиссии.
В заявлении подчеркивается, что Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ (Россельхознадзор) ограничила поставки в Россию продукции животного происхождения с белорусских предприятий, поскольку ведомство считает, что продукция, произведенная в стране, не соответствует требованиям технических регламентов ЕАЭС.
Сергей Сидорский считает все документы, которые белорусская сторона предоставила Россельхознадзору в рамках межведомственных совещаний, снимают все претензии в адрес отчественных предприятий. Вместе с тем «практических шагов со стороны Россельхознадзора по снятию ограничений не принимается».
- В связи с отсутствием у ЕЭК механизмов влияния на национальные органы государственной власти Республика Беларусь вправе обратиться в суд Евразийского экономического союза для окончательного решения данного вопроса, — заявил Сидорский.
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