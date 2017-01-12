Продажи электромобилей и гибридов в Китае выросли на 60%

Валерий Алексеев

За 11 месяцев прошлого года было продано 402 тысячи машин.

Всего к 2020 году в Китае планируется увеличить количество электрокаров и гибридных машин с возможностью прямой зарядки аккумулятора до 5 млн. штук, сообщает Reuters.

Основу китайского рынка электрокаров составляют небольшие автомобили с малым запасом хода и невысокой ценой. Например, Chery eQ – двухдверная машина с запасом хода порядка 100 км – продается за 60 тыс. юаней (более 8600 долларов США). Еще одним движителем продаж являются государственные субсидии. Без них Chery eQ стоила бы 100 тыс. юаней.

С нового года правительство начинает сокращение субсидий, что увеличит цену Chery eQ на 15 тыс. юаней. Однако даже после этого машина будет в три раза дешевле американских «бюджетных» электрокаров от Chevy и Tesla.