Актуалии

Экономикс

Общество

Приложения

Партнеры

Image 46122 Оконный портал Газета «Народная Воля» - апошнія навіны

БР новости

Продажи электромобилей и гибридов в Китае выросли на 60%

11 января, 2017 г.

Валерий Алексеев

За 11 месяцев прошлого года было продано 402 тысячи машин. 

Всего к 2020 году в Китае планируется увеличить количество электрокаров и гибридных машин с возможностью прямой зарядки аккумулятора до 5 млн. штук, сообщает Reuters.

Основу китайского рынка электрокаров составляют небольшие автомобили с малым запасом хода и невысокой ценой. Например, Chery eQ – двухдверная машина с запасом хода порядка 100 км  – продается за 60 тыс. юаней (более 8600 долларов США). Еще одним движителем продаж являются государственные субсидии. Без них Chery eQ стоила бы 100 тыс. юаней.

С нового года правительство начинает сокращение субсидий, что увеличит цену Chery eQ на 15 тыс. юаней. Однако даже после этого машина будет в три раза дешевле американских «бюджетных» электрокаров от Chevy и Tesla. 

Поделиться |

ОТПРАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ




* Все поля обязательны для заполнения

"БР новости" из предыдущего выпуска

Белинвестбанк продат свое агропредприятие (Алексей Иванов, 47 (1229) 17-23 декабря 2016 г.)

Средняя зарплата за ноябрь снизилась на 5,3 рубля (Алексей Иванов, 47 (1229) 17-23 декабря 2016 г.)

Российская Транснефть «согласилась» с повышением тарифов на транзит через Беларусь на 5,8% (Алексей Иванов, 47 (1229) 17-23 декабря 2016 г.)

Лукашенко одобрил проекты соглашений по участию Беларуси в программах трансграничного сотрудничества ЕС (, 47 (1229) 17-23 декабря 2016 г.)

komplat.by прекращает работу (БЕЛТА, 47 (1229) 17-23 декабря 2016 г.)

Все новости из предыдущего выпуска

(PDF) Вход/Регистрация

Весь номер по полосам

Архив

Сервисы сайта

Follow belmarket on Twitter

Новости компаний

21-24 марта 2017 г. состоится юбилейная XX международная специализированная выставка-форум «СТРОЙЭКСПО-2017»

Проекту международной технической помощи «Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения в Беларуси» требуется разработать автоматизированную систему управления для микрофинансовых организаций

О предоставлении коммерческого предложения

Проекту международной технической помощи “Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения в Беларуси“ требуется.

Все новости

Архив