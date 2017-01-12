Subaru в 2016 году перевыполнила план продаж в России и Беларуси

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11 января, 2017 г.
В 2016 гоуду дилер Subaru компания «Субару Мотор» рассчитывала на снижение рынка на 20% и установила план продаж в 5500 машин. Однако, начиная с октября, динамика продаж превысила ожидания, передает "Автостат".
Самой популярной моделью бренда стал среднеразмерный кроссовер Forester, продажи которого составили 4025 автомобилей или 70,3% от продаж Subaru в России и Республике Беларусь за 2016 год. Самая востребованная комплектация года – Forester VF с двигателем объемом 2.0 л и бесступенчатой трансмиссией Lineartronic, оснащенная системой помощи при движении по бездорожью X-Mode (31,4% от продаж модели), сообщает пресс-служба «Субару Мотор».
В 2016 году модельный ряд Subaru изменился: продажи спортивных автомобилей WRX и BRZ были приостановлены, и во втором полугодии сегмент спорткаров Subaru был представлен одной моделью – 300-сильным седаном WRX STI. Вместе с тем вернулись Outback с двигателем объемом 3.6 л и Forester с 2.0-литровым двигателем с турбонаддувом.
К сожалению, долер не дает отдельные цифры по российскому и белорусскому рынке.
План продаж в России и Р на 2017 год составляет 5800 автомобилей Subaru.
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