Финансируемые за счет республиканского инновационного фонда проекты будут отбираться путем открытого конкурса

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11 января, 2017 г.
Положение определяет порядок проведения открытого конкурсного отбора проектов (мероприятий), финансируемых за счет средств республиканского централизованного инновационного фонда. Согласно документу, к ним относятся: выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, обеспечивающих создание новой продукции, новых (усовершенствованных) технологий, новых услуг для Беларуси; развитие материально-технической базы отраслевых лабораторий; финансирование научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, выполняемых в рамках реализации инновационных проектов, работ по организации и освоению производства научно-технической продукции, созданной в результате выполнения инновационных проектов и заданий государственных научно-технических программ. Также к таким мероприятиям будет относиться оказание государственной финансовой поддержки при реализации инновационных проектов в виде предоставления инновационных ваучеров и грантов за счет средств, направляемых на эти цели Белорусскому инновационному фонду.
В соответствии с положением для рассмотрения материалов по проектам Государственным комитетом по науке и технологиям создается межведомственная конкурсная комиссия, состав которой формируется из ученых и специалистов в области научной, научно-технической и инновационной деятельности по представлениям Национальной академии наук Беларуси, республиканских органов государственного управления, других государственных организаций, подчиненных правительству, аппарата Совета Министров. Порядок работы конкурсной комиссии и критерии отбора проектов для финансирования определяются ГКНТ.
Заключение о целесообразности (нецелесообразности) финансирования проектов, выполняемых в рамках государственной программы, мероприятий по развитию инновационной инфраструктуры и мероприятий по развитию отраслевых лабораторий за счет средств республиканского централизованного инновационного фонда принимается на заседании конкурсной комиссии, которое проводится в течение десяти рабочих дней с даты поступления на ее рассмотрение материалов по проектам.
ГКНТ на основании заключения конкурсной комиссии в течение пяти рабочих дней после ее заседания принимает решение о финансировании проектов (мероприятий) за счет средств республиканского централизованного инновационного фонда и информирует о нем заказчиков.
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