Финансируемые за счет республиканского инновационного фонда проекты будут отбираться путем открытого конкурса

Постановлением Совета Министров №14 от 10 января 2017 года утверждено положение о порядке проведения открытого конкурсного отбора проектов (мероприятий), финансируемых за счет средств республиканского централизованного инновационного фонда.

Положение определяет порядок проведения открытого конкурсного отбора проектов (мероприятий), финансируемых за счет средств республиканского централизованного инновационного фонда. Согласно документу, к ним относятся: выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, обеспечивающих создание новой продукции, новых (усовершенствованных) технологий, новых услуг для Беларуси; развитие материально-технической базы отраслевых лабораторий; финансирование научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, выполняемых в рамках реализации инновационных проектов, работ по организации и освоению производства научно-технической продукции, созданной в результате выполнения инновационных проектов и заданий государственных научно-технических программ. Также к таким мероприятиям будет относиться оказание государственной финансовой поддержки при реализации инновационных проектов в виде предоставления инновационных ваучеров и грантов за счет средств, направляемых на эти цели Белорусскому инновационному фонду.

В соответствии с положением для рассмотрения материалов по проектам Государственным комитетом по науке и технологиям создается межведомственная конкурсная комиссия, состав которой формируется из ученых и специалистов в области научной, научно-технической и инновационной деятельности по представлениям Национальной академии наук Беларуси, республиканских органов государственного управления, других государственных организаций, подчиненных правительству, аппарата Совета Министров. Порядок работы конкурсной комиссии и критерии отбора проектов для финансирования определяются ГКНТ.

Заключение о целесообразности (нецелесообразности) финансирования проектов, выполняемых в рамках государственной программы, мероприятий по развитию инновационной инфраструктуры и мероприятий по развитию отраслевых лабораторий за счет средств республиканского централизованного инновационного фонда принимается на заседании конкурсной комиссии, которое проводится в течение десяти рабочих дней с даты поступления на ее рассмотрение материалов по проектам.

ГКНТ на основании заключения конкурсной комиссии в течение пяти рабочих дней после ее заседания принимает решение о финансировании проектов (мероприятий) за счет средств республиканского централизованного инновационного фонда и информирует о нем заказчиков.