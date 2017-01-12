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БР новости

Белагропромбанк рассчитывает на приток рублевых вкладов

11 января, 2017 г.

Валерий Алексеев

Такое мнение высказал заместитель председателя правления ОАО "Белагропромбанк" Виталий Крук.

По его словам в прошлом году банковская система ощутила небольшой отток валютных депозитов. Однако относительная стабилизация в денежно-кредитной сфере в итоге способствовала притоку вкладов в белорусских рублях.

Виталий Крук отмечает, что положительно на рынок повлияло и введение  безотзывных и отзывных депозитов.

- Сегодня в нашем банке порядка 60% депозитов - безотзывные. Если брать по рублевым - безотзывных более 60%, по валютным - чуть более 50%", - рассказал он.

Не оказывает негативного влияния на динамику вкладов и снижение ставки рефинансирования. По словам Крука, были опасения, что количество вкладов снизится, однако население продолжило нести деньги в банки даже под меньшие проценты, сообщает БЕЛТА.

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