Белагропромбанк рассчитывает на приток рублевых вкладов

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11 января, 2017 г.
По его словам в прошлом году банковская система ощутила небольшой отток валютных депозитов. Однако относительная стабилизация в денежно-кредитной сфере в итоге способствовала притоку вкладов в белорусских рублях.
Виталий Крук отмечает, что положительно на рынок повлияло и введение безотзывных и отзывных депозитов.
- Сегодня в нашем банке порядка 60% депозитов - безотзывные. Если брать по рублевым - безотзывных более 60%, по валютным - чуть более 50%", - рассказал он.
Не оказывает негативного влияния на динамику вкладов и снижение ставки рефинансирования. По словам Крука, были опасения, что количество вкладов снизится, однако население продолжило нести деньги в банки даже под меньшие проценты, сообщает БЕЛТА.
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