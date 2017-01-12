«Гомсельмаш» развивает производство кобмайнов для уборки кукурузных початков

Алексей Иванов

Первая партия машин КП-6 «Палессе MS6» должна сойти с конвейера в этом году.

Комбайны предназначаются для уборки кукурузы на семена. Они имеют шестирядную жатку, что обусловлено спецификой семеноводства гибридной кукурузы, когда посевы в соответствии с технологией располагаются с определенным соотношением материнских и отцовских рядков.

В странах ближнего зарубежья подобная техника не выпускается, хотя семеноводством кукурузы активно занимаются в Беларуси, Молдове, России и Украине. Сейчас в собираются два комбайна, на которые уже есть заказчик из России.