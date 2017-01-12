Airbus планирует поставить в 2017 году 700 самолетов

Валерий Алексеев

В прошлом году европейскому производителю авиатехники удалось продать 688 машин.

В 2017 году Airbus рассчитывает поставить заказчикам более 700 самолетов. Об этом заявил исполнительный директор компании Фабри Брегье.

В прошлом году компания смогла поставить 688 самолетов. В этом году она рассчитывает увеличить производство, чтобы ускорить выполнение заказов. На данный момент, по словам представителей Airbus, число заказов немного превышает возможности производства. По этой причине в компании не опасаются ожидаемого снижения спроса, передает Reuters.