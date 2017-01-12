Акционерные общества обязаны публиковать годовой отчет на portal.gov.by

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11 января, 2017 г.
Такое сообщение на своем сайте разместило Министерство финансов Беларуси.
«В соответствии с частью третьей статьи 55 Закона Республики Беларусь от 5 января 2015 года «О рынке ценных бумаг» и пунктами 9 и 11 Инструкции о порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 13 июня 2016 г. № 43, открытые акционерные общества и эмитенты облигаций обязаны публиковать годовой отчет, в том числе путем его размещения на едином портале финансового рынка. Данный портал создан на базе общегосударственной автоматизированной информационной системы (www.portal.gov.by) и содержит раздел «Рынок ценных бумаг», выполняющий функции единого информационного ресурса рынка ценных бумаг», - говорится в сообщении.
Ранее сводные квартальные отчеты ОАО и эмитетнов облигаций публиковались на сайте Минфина на странице Департамента по ценным бумагам. Последний опубликованный отчет охватывает первое полугодие 2016-го.
Просмотр финансовой информации на портале доступен тут. Услуга является бесплатной и предоставляется всем зарегистрированным пользователям госпортала.
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