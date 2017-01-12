Сдавать показания счетчиков воды через ЕРИП можно будет в Минске после 15 января

Валерий Алексеев

Об этом сообщил сегодня представитель организации Олег Чумаков.

По его словам 24% населения Минска ранее пользовались услугами сайта komplat.by для подачи показателей счетчиков. Однако теперь он закрыт. После 15 января можно будет подавать данные через Единое расчетное информационное пространство.

Сейчас идет передача данных и формирование базы данных.

Также в Минске действуют другие привычные способа подачи показаний счетчиков: телефоны с автоответчиками, SMS-номерам, а также показатели можно передать устно или письменно в расчетно-справочных центрах.