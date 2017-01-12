Уровень возмещения минчанами затрат на услуги водоснабжения в этом году достигнет 75%

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Mинск
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11 января, 2017 г.
Прогнозируемый уровень возмещения населением Минска затрат на оказание услуг водоснабжения и водоотведения в 2017 году достигнет 75%, сообщила сегодня на пресс-конференции заместитель директора по экономике и финансам УП "Минскводоканал" Инесса Ксендзова, передает БЕЛТА.
"Что касается процента возмещения населением услуг водоснабжения и водоотведения, то за 2016 год этот показатель превысил 50%, - сказала Инесса Ксендзова. - Можно ожидать, что в 2017 году он достигнет 75% в соответствии с заданием правительства".
Согласно постановлению Совета Министров, тарифы для населения на услуги водоснабжения и водоотведения, субсидируемые государством, увеличились в Минске с 1 января примерно на 90%. Тарифы, обеспечивающие полное возмещение экономически обоснованных затрат на эти услуги, не изменились.
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