Уровень возмещения минчанами затрат на услуги водоснабжения в этом году достигнет 75%

БЕЛТА

Прогнозируемый уровень возмещения населением Минска затрат на оказание услуг водоснабжения и водоотведения в 2017 году достигнет 75%, сообщила сегодня на пресс-конференции заместитель директора по экономике и финансам УП "Минскводоканал" Инесса Ксендзова, передает БЕЛТА.

"Что касается процента возмещения населением услуг водоснабжения и водоотведения, то за 2016 год этот показатель превысил 50%, - сказала Инесса Ксендзова. - Можно ожидать, что в 2017 году он достигнет 75% в соответствии с заданием правительства".

Согласно постановлению Совета Министров, тарифы для населения на услуги водоснабжения и водоотведения, субсидируемые государством, увеличились в Минске с 1 января примерно на 90%. Тарифы, обеспечивающие полное возмещение экономически обоснованных затрат на эти услуги, не изменились.