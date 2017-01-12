Доллар продолжает расти на БВФБ

Четверг
12 января 2017
03:48
№ 48 (1230)
24 декабря - 14 января 2016 г.
Курсы валют НБ РБ
USD 1.9697
EUR 2.0803
RUB .032756
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А-95: 11900 руб.
А-92: 11100 руб.
ДТ: 12300 руб.
Mинск
Сегодня:
11 января, 2017 г.
Сегодняшние торги на Белорусской валютно-фондовой бирже закончились ростом доллара США. Результаты других валют корзины не изменились.
Доллар вырос на 0,29% до 1,9697 рубля.
Евро подешевел на 0,03% до 2,0803 рубля.
Стоимость российской валюты снизилась на одну сотую копейки и составила 3,2756 рубля за 100 российских.
Белинвестбанк продат свое агропредприятие (Алексей Иванов, 47 (1229) 17-23 декабря 2016 г.)
Средняя зарплата за ноябрь снизилась на 5,3 рубля (Алексей Иванов, 47 (1229) 17-23 декабря 2016 г.)
Российская Транснефть «согласилась» с повышением тарифов на транзит через Беларусь на 5,8% (Алексей Иванов, 47 (1229) 17-23 декабря 2016 г.)
Лукашенко одобрил проекты соглашений по участию Беларуси в программах трансграничного сотрудничества ЕС (, 47 (1229) 17-23 декабря 2016 г.)
komplat.by прекращает работу (БЕЛТА, 47 (1229) 17-23 декабря 2016 г.)
21-24 марта 2017 г. состоится юбилейная XX международная специализированная выставка-форум «СТРОЙЭКСПО-2017»
Проекту международной технической помощи «Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения в Беларуси» требуется разработать автоматизированную систему управления для микрофинансовых организаций
О предоставлении коммерческого предложения
Проекту международной технической помощи “Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения в Беларуси“ требуется.
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