Доллар продолжает расти на БВФБ

Алексей Иванов

Сегодняшние торги на Белорусской валютно-фондовой бирже закончились ростом доллара США. Результаты других валют корзины не изменились.

Доллар вырос на 0,29% до 1,9697 рубля.

Евро подешевел на 0,03% до 2,0803 рубля.

Стоимость российской валюты снизилась на одну сотую копейки и составила 3,2756 рубля за 100 российских.