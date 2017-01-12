В Беларуси продолжают работать 25,4% пенсионеров

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11 января, 2017 г.
В 2016 году число работающих пенсионеров выросло более чем на 10 тысяч человек.
В Беларуси продолжают работать 665,8 тыс. пенсионеров, что составляет 25,4% от их общего числа. Год назад работали 651,2 тыс. получателей пенсий.
Женщины на пенсии чаще продолжают работать, чем мужчины. Их вдвое больше: 451,5 тыс. Мужчин на пенсии работает только 214,2 тыс. В большинстве своем продолжают работать пенсионеры в возрасте до 69 лет, однако в стране числятся работающими 492 женщины и 599 мужчин в возрасте 80-89 лет, а также 10 женщин и 12 мужчин, перешагнувших 90-летний рубеж.
Законодательством установлено ограничение в выплате пенсий только для тех, кто имел высокую заработную плату в прошлом и чей индивидуальный коэффициент заработка превышает 1,3. Реально пенсионные выплаты ограничиваются незначительно: большинство работающих пенсионеров получают пенсии без изъятий.
Всего в Беларуси получают пенсии более 2,6 млн. человек, сообщает БЕЛТА.
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