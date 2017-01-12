Сведения о больничных будут передаваться в налоговую

Алексей Иванов

Они будут использоваться для реализации декрета о предупреждении социального иждивенчества.

Минздрав и Министерство по налогам и сборам договорились, что организации здравоохранения начнут передавать в фискальные органы сведения о временной нетрудоспособности граждан.

Такая практика позволит исключить предъявление необоснованных требований по уплате сбора на финансирование госрасходов к гражданам, не имевшим места работы и перенесшим в 2015 году определенные заболевания (травмы), а также к женщинам, состоявшим под медицинским наблюдением во время беременности, родов и в послеродовой период, сообщает БЕЛТА.

Минздрав поручает при обращении в организации здравоохранения граждан, не имевших в 2015 году места работы, обеспечить выдачу им необходимых документов.

При поступлении в организации здравоохранения запросов налоговых органов необходимо обеспечить предоставление информации о наличии у граждан, не имевших в 2015 году места работы, признаков временной нетрудоспособности за конкретный период времени (2015 год) - при наличии письменного согласия граждан на предоставление указанной информации.