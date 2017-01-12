Всемирный банк: ВВП Беларуси в 2017 году снизится на 0,5%

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11 января, 2017 г.
Всемирный банк опубликовал очередной прогноз развития мировойэкономики Global Economic Prospects. В докладе говорится о снижении инвестиций, изменениях в политике государств, а также увеличении неопределенности.
Эксперты Всемирного банка отмечают замедление темпов роста мировой экономики в 2016 году до 2,3%. Они стали самыми низкими в посткризисный период. В 2017 году темпы роста должны увеличиться до 2,7%. Организация ухудшила прогноз роста на 0,1 п.п. в сравнении с предыдущим отчетом. В 2081-19 годах рост мирового ВВП, согласно ожиданиям ВБ, составит 2,9%.
Рост в развивающихся странах должен ускориться в 2017 году на фоне оживления рынка сырьевых товаров. Угрозами для роста мировой экономики в целом специалисты Всемирного банка считают неопределенность в развитых странах, остается неясным, каким образом будет менять экономическая политика в ведущих экономиках мира. Кроме того, отмечаются проблемы на финансовых рынках, а также снижение инвестиций.
Всемирный банк прогнозирует ускорение темпов роста в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где преобладают страны-импортеры сырья. Для регионов с преобладание экспортеров сырьевых товаров прогноз не столь однозначный. В Латинской Америке и Европе также прогнозируется улучшение ситуации, в основном благодаря тому, что Россия и Бразилия прошли «дно» цикла.
Всемирный банк отмечает, что увеличение активности в России, восстановление в ней темпов роста может улучшить ситуацию и в нашей стране. Всемирный банк повысил прогноз темпов белорусского ВВП в сравнении с отчетом, выпущенным летом прошлого года. Так оценка ВВП в 2017 году улучшена на 0,5 п.п. до минус 0,5%. К устойчивому росту Беларусь перейдет только в 2018 году. Экономика вырастет на 1,3% (+1 п.п. к предыдущему прогнозу).
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