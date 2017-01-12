Иностранцы смогут въезжать без виз через аэропорт Минск с 12 февраля

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11 января, 2017 г.
Согласно документу устанавливается безвизовый порядок въезда в Республику Беларусь, выезда из Республики Беларусь в пункте пропуска через Государственную границу Республики Беларусь Национальный аэропорт Минск и временного пребывания на территории Республики Беларусь на срок не более пяти суток со дня въезда для имеющих действительные документы для выезда за границу граждан государств согласно приложению.
В перечень стран, чьи граждане смогут въезжать в Беларусь без виз, входит 80 государств. Он включает в себя страны ЕС, США, другие развитые государства, а также некоторые страны Африки и Азии.
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О предоставлении коммерческого предложения
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