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БР новости

Иностранцы смогут въезжать без виз через аэропорт Минск с 12 февраля

11 января, 2017 г.

Валерий Алексеев

На Национальном правовом интернет-портале официально опубликован указ президента о введении безвизового режима. Он вступает в силу через месяц после его официального опубликования.

Согласно документу устанавливается безвизовый порядок въезда в Республику Беларусь, выезда из Республики Беларусь в пункте пропуска через Государственную границу Республики Беларусь Национальный аэропорт Минск и временного пребывания на территории Республики Беларусь на срок не более пяти суток со дня въезда для имеющих действительные документы для выезда за границу граждан государств согласно приложению.

В перечень стран, чьи граждане смогут въезжать в Беларусь без виз, входит 80 государств. Он включает в себя страны ЕС, США, другие развитые государства, а также некоторые страны Африки и Азии.

 

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