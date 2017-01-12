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БР новости

Минэнерго США повысило прогноз цены на нефть

10 января, 2017 г.

Олег ПЕТРУШЕВИЧ

Американские эксперт полагают, что средняя цена нефти Брент в 2017 году составит 53,5 доллара США. 

Прогноз увеличен на 1,9 доллара. Для сравнения средняя цена Брент в прошлом году, по оценке Минэнерго США составила 43,74 доллара.

В 2018 американские эксперты оценивают среднюю стоимость нефти в 56,18 доллара Сша за баррель.

Также Минэнерго США повысило прогноз производства нефти в США до 9 млн баррелей в день, что на 200 тыс. больше предыдущей оценки.

В  то же время несколько стран ОПЕК и Россия уже официально подтвердили сокращение добычи в рамках реализации ноябрьских договоренностей.

Среднесрочная финансовая стратегия Беларуси, недавно утвержденная в стране, рассчитана исходя из средней цены нефти в 2017 году в 35 долларов США за баррель.

 

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