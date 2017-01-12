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БР новости

Иностранцам, которые нарушат пятидневный срок пребывания в Беларуси без визы, грозит штраф или предупреждение

10 января, 2017 г.

БЕЛТА

Нарушение иностранными гражданами пятидневного срока пребывания в Беларуси без визы повлечет предупреждение или наложение штрафа. Об этом заявил начальник Департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Алексей Бегун на брифинге в пресс-центре БЕЛТА.

"Это нарушение законодательства о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства, что предусматривает административную ответственность по статье 23.55 КоАП Беларуси и влечет наложение административного взыскания как в виде штрафа, так и в виде предупреждения с депортацией или без нее. Решение будет принимать должностное лицо, которое на это уполномочено", - пояснил Алексей Бегун.

При рассмотрении ситуаций будут учитываться и непредвиденные обстоятельства, в которых могут оказаться иностранцы. Один из таких примеров - когда человек попадает в больницу. В этой ситуации необходимо предъявить документ, подтверждающий данный факт.

Как сообщалось, Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 января подписал указ №8 "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан". Документом устанавливается безвизовый порядок въезда в Беларусь на срок не более 5 суток при въезде через пункт пропуска через Государственную границу Национальный аэропорт Минск для граждан 80 государств. Указ распространяется на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и иные государства.

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