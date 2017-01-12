Беларусь движется к установлению справедливых имущественных налогов

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10 января, 2017 г.
- Мы постепенно приближаемся к теме определения справедливой рыночной стоимости объекта недвижимости и, соответственно, установления справедливых имущественных налогов для таких объектов. Логика в том, что объекты, разные по целям использования, месторасположению, состоянию и стоимости не могут облагаться имущественным налогом с одинаковыми по размеру ставками. Налоговая база должна формироваться исходя их объективных показателей рынка, - сказал премьер.
Пилотный проект начался в 2014 году. Он является частью плана совместных действий правительства и Нацбанка по структурному реформированию экономики и повышению ее конкурентоспособности.
- Помимо справедливого налогообложения нам надо навести порядок с учетом недвижимости, сформировать полную информационную базу. Как мне видится, эта тема достаточно актуальна, и если грамотно провести работу по определению кадастровой оценки недвижимости, то эта база будет востребована не только в области налогообложения, но и в других направлениях деятельности. Прежде всего, в сфере инвестиций, на рынках недвижимости, банковских и страховых услуг и т.д., - сказал Андрей Кобяков.
Он обратил внимание на то, что изменения в налогообложении в связи с проведением оценки не должны и не могут рассматриваться, как инструмент для формирования дополнительных поступлений в бюджет.
Председатель Госкомимущества Андрей Гаев отметил, что полученные в пилотном проекте результаты высоко оценены международными экспертами Всемирного банка. Ими выражена заинтересованность в сотрудничестве и оказании технической поддержки при принятии положительного решения о создании системы массовой кадастровой оценки объектов недвижимости на всей территории Республики Беларусь.
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