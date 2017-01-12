Открытие границы в аэропорте Минск не принесет визовых дивидендов простым белорусам

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10 января, 2017 г.
На упрощение визового режима с ЕС не стоит надеяться, так как Беларусь не готова выполнять соглашение по реадмиссии.
Наша страна не в состоянии выполнить соглашение о реадмиссии так, как его понимает ЕС. Об этом завил сегодня в пресс-центре БЕЛТА начальник главного консульского управления МИДа Игорь Фисенко.
ЕС в свою очередь жестко увязывает выполнение соглашения с упрощением визового режима для белорусов.
- То есть одно соглашение без другого просто не вступит в силу, - пояснил начальник главного консульского управления. - С упрощением визовых процедур никаких принципиальных проблем нет. Но это соглашение увязано целиком с соглашением о реадмиссии.
Выполнение соглашения о реадмиссии предполагает реальный прием лиц, которых будет высылать ЕС. Для этого необходимы дополнительные деньги.
Таким образом, надежды некоторых белорусов, что либерализация визового режима со стороны Беларуси принесет какие-то выгоды жителям страны в плане упрощения въезда в другие страны, не оправдаются.
Вчера Лукашенко подписал указ, согласно которому гражданам 80 стран разрешается без визы въезжать в Беларусь на срок до пяти дней через аэропорт Минск. При этом большая часть стран, упомянутых в указе выставляют достаточно жесткие требования к белорусам, желающим получить визу на въезд в эти страны.
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