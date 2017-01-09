БелАЭС будет строить больше иностранцев

Алексей Иванов

Президент Беларуси подписал указ «О мерах по привлечению работников для сооружения и эксплуатации Белорусской атомной электростанции».

Документом регламентируются меры, которые помогут удержать на стройке высококвалифицированные кадры. Лукашенко разрешил иностранным специалистам, работающим на РУП «Белорусская АЭС» и подпадающим под определение «государственные должностные лица» , либо претендующим на такие должности, иметь счета в иностранных банках.

Также иностранные организации, привлекаемые для строительство станции, могут привлекать иностранную рабочую силу. Им предоставляется право получать разрешения на привлечение в страну иностранной рабочей силы и специальные разрешения на право занятия трудовой деятельностью в республике в соответствии с порядком, установленным для юридических лиц Беларуси.