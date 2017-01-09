Актуалии

Экономикс

Общество

Приложения

Партнеры

Image 46122 Оконный портал Газета «Народная Воля» - апошнія навіны

БР новости

БелАЭС будет строить больше иностранцев

09 января, 2017 г.

Алексей Иванов

Президент Беларуси подписал указ «О мерах по привлечению работников для сооружения и эксплуатации Белорусской атомной электростанции».

Документом регламентируются меры, которые помогут удержать на стройке высококвалифицированные кадры. Лукашенко разрешил иностранным специалистам, работающим на РУП «Белорусская АЭС» и подпадающим под определение «государственные должностные лица» , либо претендующим на такие должности, иметь счета в иностранных банках.

Также иностранные организации, привлекаемые для строительство станции, могут привлекать иностранную рабочую силу. Им  предоставляется право получать разрешения на привлечение в страну иностранной рабочей силы и специальные разрешения на право занятия трудовой деятельностью в республике в соответствии с порядком, установленным для юридических лиц Беларуси.

Поделиться |

ОТПРАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ




* Все поля обязательны для заполнения

"БР новости" из предыдущего выпуска

Белинвестбанк продат свое агропредприятие (Алексей Иванов, 47 (1229) 17-23 декабря 2016 г.)

Средняя зарплата за ноябрь снизилась на 5,3 рубля (Алексей Иванов, 47 (1229) 17-23 декабря 2016 г.)

Российская Транснефть «согласилась» с повышением тарифов на транзит через Беларусь на 5,8% (Алексей Иванов, 47 (1229) 17-23 декабря 2016 г.)

Лукашенко одобрил проекты соглашений по участию Беларуси в программах трансграничного сотрудничества ЕС (, 47 (1229) 17-23 декабря 2016 г.)

komplat.by прекращает работу (БЕЛТА, 47 (1229) 17-23 декабря 2016 г.)

Все новости из предыдущего выпуска

(PDF) Вход/Регистрация

Весь номер по полосам

Архив

Сервисы сайта

Follow belmarket on Twitter

Новости компаний

О предоставлении коммерческого предложения

Проекту международной технической помощи “Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения в Беларуси“ требуется.

ЗАО «БЕЛРЕАЛИЗАЦИЯ» проводит 10 января 2017 г. публичные торги в электронной форме по продаже имущества Открытого акционерного общества «Алеся»

Все новости

Архив