БелАЭС будет строить больше иностранцев

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09 января, 2017 г.
Документом регламентируются меры, которые помогут удержать на стройке высококвалифицированные кадры. Лукашенко разрешил иностранным специалистам, работающим на РУП «Белорусская АЭС» и подпадающим под определение «государственные должностные лица» , либо претендующим на такие должности, иметь счета в иностранных банках.
Также иностранные организации, привлекаемые для строительство станции, могут привлекать иностранную рабочую силу. Им предоставляется право получать разрешения на привлечение в страну иностранной рабочей силы и специальные разрешения на право занятия трудовой деятельностью в республике в соответствии с порядком, установленным для юридических лиц Беларуси.
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