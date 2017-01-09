Доллар на бирже вырос, а евро и российский рубль снизились

Алексей Иванов

Новая неделя началась для белорусского рубля стабильным результатом по отношению к корзине.

На торгах Белорусской валютно-фондовой бирж в понедельник 9 январ доллар вырос на 0,3% до 1,9597 рубля.

Евро снизился на 0,13% до 2,065 рубля.

Российский рубль также потерял 0,14% своей стоимости. Теперь за 100 российских дают 3,2723 белорусских рубля.