Сертификаты централизованного тестирования будут действовать два года

Валерий Алексеев

Лукашенко подписал указ, изменяющий правила приема в ВУЗы и ССУЗы.

По сообщению пресс-службы президента, теперь можно сдавать централизованное тестирование по четырем предметом, а сертификаты ТЦ будут действовать два года. Также будет организовано до трех резервных дней для прохождения ЦТ.

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В педагогических ВУЗах вводятся льготы для профильных классов педагогического направления. Выпускники получат право на зачисление по результатам собеседования. Данная «льгота» будет действовать только при приеме на педагогические специальности, при этом срок распределения составит 5 лет.

Кроме того, созданы равные условия конкурса при поступлении на сельскохозяйственные специальности во все учреждения высшего образования. Для поступающих в сокращенный срок в учреждения высшего образования всех профилей предусмотрено два вступительных испытания по дисциплинам учебного плана среднего специального образования, определяемые приемной комиссией вуза.