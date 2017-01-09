Лесхозы Беларуси должны завершить разработку поврежденных июльскими ураганами лесов до 1 февраля

Валерий Алексеев

Лесхозы Беларуси должны завершить разработку труднодоступных участков лесов, поврежденных июльскими ураганами, до 1 февраля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

"В конце минувшей недели в министерстве прошло экстренное заседание штаба по ликвидации последствий июльского урагана, на котором руководитель отрасли поставил задачу не упустить благоприятные погодные условия и завершить разработку труднодоступных участков в максимально сжатые сроки – до 1 февраля. Вывозка и реализация всей древесины должна быть завершена до 1 апреля", - подчеркнули в пресс-службе.

В Минлесхозе отметили, что с наступлением морозов все лесхозы отрасли начали активную разработку труднодоступных участков на буреломах в Смолевичском и Червенском лесхозах. На 1 января на труднодоступных участках лесфонда, поврежденного летними ураганами, оставалось неразработанными почти 86 тыс. кубометров древесины. "Вся эта древесина находится на переувлажненных участках, куда практически невозможно завезти технику. Низкие отрицательные температуры, установившиеся в первой декаде января, позволили лесхозам зайти на эти болота, чтобы приступить к разработке буреломов и вывозке заготовленной древесины", - пояснили в пресс-службе.

Как сообщалось, в июле 2016 года на Беларусь обрушилась стихия. Разрушения в лесном хозяйстве в министерстве назвали самыми масштабными. Серьезнее всего пострадали Березинский, Дзержинский, Минский, Смолевичский, Червенский районы Минской области и Мозырский район Гомельской области. Всего по стране в июле было повреждено более 4 млн куб.м древесины на площади почти 12,8 тыс. га.