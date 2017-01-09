Сильные морозы сохранятся в Беларуси и 9 января

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09 января, 2017 г.
Хотя днем начнется потепление и температура повысится до минус 10-15 градусов. К концу недели морозы сойдут на нет.
Белгидрометцент не снимает предупреждение об оранжевом уровне опасности на 9 января. Причина – продолжающиеся сильные морозы. В ночь на понедельник по северо-востоку страны температура опускалась до минус 29 градусов. Днем будет от минус 9 на западе до минус 16 на востоке страны.
Сильные морозы уже стали причиной гибели нескольких человек от переохлаждения. Только 7 января в Минской области, по информации областного управления МЧС, погибло три человека.
Два случая произошло в Слуцком, один - в Стародорожском районе. Всего за сутки обморожения получили 22 человека, среди них есть ребенок. С начала января от мороза пострадали 32 человека, передает БЕЛТА.
Еще одно происшествие на выходных произошло в Мозыре. Там прорвало трубопровод теплотрассы, в результате чего шесть многоквартирных домов остались без тепла и горячей воды. Прорыв случился 7 января. К понедельнику его должны устранить.
В Гродненской области отмечались перебои с подачей электроэнергии и холодной воды.
В ночь на 10 января температура воздуха составит от минус 11 до минус 17 градусов, при прояснениях ожидается 18-24 градуса мороза, днем будет 6-12 градусов ниже нуля.
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