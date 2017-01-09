БЕЛТА

Экспорт товаров через ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" в 2016 году вырос почти на 30%, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

"По итогам 2016 года сумма экспортных сделок на Белорусской универсальной товарной бирже составила Br629 млн, что на 29% больше, чем годом ранее", - отметил Роман Янив.

Основной объем экспорта пришелся на секцию лесопродукции - Br396 млн, или плюс 21% к 2015 году. "Такую динамику обеспечили две ключевые экспортные позиции - круглый лес и пиломатериалы. В частности, экспорт кругляка превзошел показатель 2015 года на 24%, достигнув Br173 млн, в то время как пилопродукции реализовано на Br220 млн, или на 32% больше, чем в предыдущем отчетном периоде", - пояснил Роман Янив.

Безусловным лидером по темпам роста экспорта стала секция сельхозпродукции, завершившая год с приростом в 61% по сравнению с 2015 годом. При этом в абсолютных величинах объем экспортных сделок составил Br176 млн. Основным драйвером роста стало сухое молоко, поставляемое на рынок России: в 2016 году экспорт этого стратегического сырья увеличился на 89% до 71 млн. Не менее высокие показатели продемонстрировали сливочное масло и мясо. Так, экспортные поставки масла выросли в 2,8 раза и оцениваются суммой Br47 млн, а реализация мяса - в 17 раз, составив 13 млн.

По секции металлопродукции также зафиксирован рост экспорта на 7%, преимущественно за счет увеличения продаж цветных металлов и их лома на 28% до 36 млн. Всего в 2016 году заключено 611 экспортных сделок с металлопродукцией на общую сумму Br43 млн.

Восходящий тренд был характерен и для секции промышленных и потребительских товаров, которая по итогам 2016 года прибавила 44%. Таким образом, общая сумма экспортных сделок по секции составила Br14 млн.

"По состоянию на 1 января 2017 года на БУТБ аккредитованы 17 тыс. 68 компаний, включая 3 тыс. 592 нерезидента из 59 стран мира. В 2016 году биржевой оборот по всем торговым секциям превысил Br2,5 млрд, что на 26% больше, чем в 2015 году", - сказал Роман Янив.