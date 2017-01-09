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БР новости

МНС предлагает штрафовать за продажу алкоголя без акцизов на 5-20 базовых

06 января, 2017 г.

Алексей Иванов

Министерство подготовило проект закона о внесении изменений в Кодек об административных правонарушениях. Он выложен на сайте ведомства и предлагается для общественного обсуждения.

В проекте нашли отражение нормы, регулирующие обращение алкоголя, не маркированного контрольными знаками, установленные указом президента в прошлом году.

В проекте МНС предлагается за перемещение по территории Беларуси физлицом более 5 литров алкогольной продукции штрафовать на 10-100 базовых величин с конфискацией алкогольных напитков, превышающих количество, перемещение которого допускается. За  повторное нарушение такого рода предусмотрен штраф от 20 до 100 базовых величин, кроме того, может быть конфисковано транспортное средство.

Продажа (при отсутствии признаков незаконной предпринимательской деятельности) физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, алкогольных напитков, в том числе не маркированных в установленном порядке акцизными марками Республики Беларусь и (или) специальными марками, а также алкогольных напитков собственного изготовления, может обернуться штрафом в 5-20 базовых величин и конфискацией, а повторное нарушение – 10-30 базовых.

 

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