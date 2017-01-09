Биткоин продолжает стремительное падение после новогоднего рекорда

Алексей Иванов

Сегодня электронная валюта потеряла еще 12% своей стоимости

Падение в пятницу произошло на фоне предупреждения центробанка Китая, который рекомендовал инвесторам рациональнее относиться к вложениям в биткоин.

Вчера стоимость электронной валюты упала еще на 20%. Это самое стремительное падение биткоина за последние два года.

За две недели перед новым годом биткоин вырос на 40% до 1 139,89 доллара. Такой курс был зафиксирован в сред 4 января. Он лишь немногим ниже абсолютного рекорда стоимости криптовалюты в 1 163 доллара.

Однако после этого началось стремительное падение биткоина, сообщает Reuters. Сейчас валюта стоит порядка 880 долларов.