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БР новости

Биткоин продолжает стремительное падение после новогоднего рекорда

06 января, 2017 г.

Алексей Иванов

Сегодня электронная валюта потеряла еще 12% своей стоимости

Падение в пятницу произошло на фоне предупреждения центробанка Китая, который рекомендовал инвесторам рациональнее относиться к вложениям в биткоин.

Вчера стоимость электронной валюты упала еще на 20%. Это самое стремительное падение биткоина за последние два года.

За две недели перед новым годом биткоин вырос на 40% до 1 139,89 доллара. Такой курс был зафиксирован в сред 4 января. Он лишь немногим ниже абсолютного рекорда стоимости криптовалюты в 1 163 доллара.

Однако после этого началось стремительное падение биткоина, сообщает Reuters. Сейчас валюта стоит порядка 880 долларов. 

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