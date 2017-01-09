В Беларуси научатся восстанавливать пораженную алкоголем печень

Валерий Алексеев

Предполагается использовать растительные полифенолы

В Беларуси могут разработать технологию восстановления пораженной алкоголем печени.

- В 2017 году мы планируем изучить гепатопротекторную роль растительных полифенолов при алкогольном поражении печени. Эксперименты наших ученых показали, что мы можем активно влиять на развитие патологического процесса и восстанавливать пораженные клетки. Мы продолжим работу в этом направлении, - заявил сегодня академик-секретарь отделения медицинских наук Национальной академии наук Николай Сердюченко, сообщает БЕЛТА.

Надо отметить, что Беларусь уже несколько лет держится на первых строчках рейтинга ВОЗ по количеству употребления чистого алкоголя на душу населения.

Среди других направлений работы ученов-медиков на 2017 году - иммунотерапия рака в рамках международного проекта с Литвой и Украиной, ранняя диагностика колоректального рака.

Белорусские ученые также разработали оригинальную технологию доставки стволовых клеток в головной и спинной мозг. "Клетки вводятся не в кровь, а под слизистую оболочку носа. Потом они мигрируют и попадают в мозг. Эта технология поможет уменьшить смертность и инвалидность при инсультах, при несчастных случаях", - рассказал Николай Сердюченко. Данное направление исследований поддержано Министерством здравоохранения, и в 2017 году разрешены клинические испытания этого метода при лечении инсульта.

Наступивший 2017 год объявлен в Беларуси годом науки.