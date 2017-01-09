«Белкельме» подает на банкротство

Валерий Алексеев

Компания подала в суд документы об экономической несостоятельности.

Дело рассматривается экономическим судом Брестской области. Заявление о банкротстве подано из-за устойчивой неплатежеспособности. Решение о банкротстве было принято на собрании акционеров в конце прошлого года.

На данный момент судом установлен защитный период в один месяц.

Белорусско-испанское предприятие "Белкельме" было создано в 1993 году. Его учредили Национальный олимпийский комитет Беларуси, Kelme International А.О., ОАО "Бобруйский кожевенный комбинат"

В последние два года через процедуру банкротства проходит несколько компаний, созданных в девяностые. «Первая шоколадная компания» недавно урегулировала свои взаимоотношения с кредиторами и возобновляет производство, а производитель белья «Серж» уже находится на стадии ликвидации.