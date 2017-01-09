Протекционистские угрозы Трампа бьют по иностранным компаниям

Валерий Алексеев

Дональд Трамп пригрозил Toyota введением высоких пошлин в случае, если японская компания не перенесет производство автомобилей в США.

Речь идет о заводе в Мексике, который будет выпускать бюджетные машины Toyota Corolla для рынка США. Ранее избранный президентом США уже сделал аналогичные выпады в адрес американских автопроизводителей.

Президент Toyota Акио Тойода заявли, что компания не собирается предпринимать никаких действий до момента инаугурации Дональда Трампа.

Также китайский производитель телекоммуникационного оборудования сокращает рабочие места из-за протекционистских действий США.