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БР новости

Российский рубль снова вырос на бирже

06 января, 2017 г.

Алексей Иванов

Он подорожал на 0,42% до 3,2769 рубля за 100 российских

Евро и доллар наоборот стали стоить дешевле. По итогам торгов на БВФБ 6 января котировка доллара снизилась на 0,59% до 1,9538, а евро – на 0,19% до 2,0676.

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