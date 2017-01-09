Российский рубль снова вырос на бирже

Алексей Иванов

Он подорожал на 0,42% до 3,2769 рубля за 100 российских

Евро и доллар наоборот стали стоить дешевле. По итогам торгов на БВФБ 6 января котировка доллара снизилась на 0,59% до 1,9538, а евро – на 0,19% до 2,0676.