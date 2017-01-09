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БР новости

Электронные счета-фактуры надо будет выставлять не позднее 10 числа месяца

06 января, 2017 г.

Валерий Алексеев

Министерство по налогам и сборам сообщило о новом сроке выставления электронных счетов-фактур. 

В соответствии спунктом 5 статьи 1061Налогового кодекса Республики Беларусь с 1 января 2017 года выставление (направление) электронного счета-фактуры осуществляется по общему сроку не позднее 10-го числа месяца, следующего за месяцем дня отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, если иное не установлено пунктом 5 указанной статьи.

В отношении товаров (работ, услуг), имущественных прав, отгруженных (выполненных, оказанных), переданных в декабре 2016 г., выставление электронного счета-фактуры также может производиться по сроку не позднее 10.01.2017.

 

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