ГКНТ планирует увеличить финансирование перспективных, но сверхрискованных проектов

Государственный комитет по науке и технологиям планирует в 2017 году направить 20% финансирования на сверхрискованные проекты. Об этом сообщил сегодня председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин во время презентации Года науки в Беларуси, передает БЕЛТА.

"Мы планируем предложить в этом году ряд системных решений по совершенствованию науки. Честно признаться, в определенной мере мы забюрократизировали многие научные решения и научную ответственность. У нас слишком жесткие меры в рамках ГНТП: если 99% проекта сделали, но что-то где-то не получилось, жестко требуем возврата денег в бюджет. Это приводит к тому, что ученые боятся браться за новые разработки и знаковые проекты. ГКНТ уже готовит соответствующие изменения в законодательство - 20% ресурсов, то есть бюджетных средств, планируем направить уже в 2017 году на так называемые сверхрискованные проекты, которые действительно могут принести хорошие результаты", - подчеркнул Александр Шумилин.