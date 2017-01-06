За лифт и уборку подъезда будут платить от количества зарегистрированных, а не по площади

Такая норма содержится в указе президента Беларусь.

Президент Беларуси подписал указ, определяющий порядков предоставления населению жилищно-коммунальных услуг.

В документе закрепляется временно действовавшая в 2016 году норма, в соответствии с которой техническое обслуживание лифта и санитарное содержание вспомогательных помещений оплачиваются потребителями исходя из количества граждан, зарегистрированных в жилом помещении, а не соразмерно общей площади принадлежащих им или занимаемых ими жилых помещений.

По такому же принципу потребителями возмещаются расходы организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, на электроэнергию, потребляемую на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования в многоквартирных жилых домах.