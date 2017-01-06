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05 января, 2017 г.
Полномасштабный раунд переговоров по присоединению Беларуси к ВТО пройдет в январе 2017 года. Об этом говорится в обзоре итогов внешней политики Беларуси и деятельности Министерства иностранных дел в 2016 году, сообщает БЕЛТА.
"В соответствии с установками главы государства и правительства активизирован переговорный процесс по присоединению Беларуси к Всемирной торговой организации (ВТО). Усилен кадровый потенциал, сформирована переговорная делегация, подготовлены обновленные предложения по доступу на рынки товаров и услуг", - говорится в обзоре.
Отмечается, что усилия Беларуси по активизации переговорного процесса нашли поддержку у большинства стран - членов ВТО. По итогам рассмотрения представленных белорусской стороной документов секретариат ВТО подготовил и распространил в декабре проект доклада рабочей группы по присоединению Беларуси к Организации, который станет основой для проведения в январе 2017 года полномасштабного раунда переговоров.
"Распространение проекта доклада свидетельствует о высокой степени готовности страны-кандидата к заключительной фазе переговоров в многостороннем формате", - отметили в МИД.
В обзоре также говорится об активизации взаимодействия с Международным валютным фондом (МВФ) по новой программе МВФ для Беларуси, что является результатом системных внешнеполитических усилий последних лет.
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