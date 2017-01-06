«Белавтодор» стал акционерным обществом.

Пятница
6 января 2017
08:17
№ 48 (1230)
24 декабря - 14 января 2016 г.
Курсы валют НБ РБ
USD 1.9653
EUR 2.0716
RUB .032633
Цены недели
А-95: 11900 руб.
А-92: 11100 руб.
ДТ: 12300 руб.
Mинск
Сегодня:
05 января, 2017 г.
В ОАО преобразовано республиканское унитарное предприятие «Управляющая компания холдинга «Белавтодор», сообщает Госкомимущества.
Новое акционерное общество было зарегистрировано 4 января 2017 года. 100% акций «Белавтодора» остались в собственности Республики Беларусь. Уставной фонд ОАО составил 132,4 млн. рублей (порядка 66 млн. долларов).
Управляющая компания продолжит координировать деятельность дочерних предприятий. Также она должна будет обеспечить выход холдинга на внешние рынки.
Получение статуса ОАО создает дополнительные возможности в применении недоступных до этого организационных и финансовых инструментов поддержки и развития экспортной деятельности холдинга "Белавтодор". Также «Белавтодор» сможет работать с государственно-частном партнерстве на стороне частного партнера.
Белинвестбанк продат свое агропредприятие (Алексей Иванов, 47 (1229) 17-23 декабря 2016 г.)
Средняя зарплата за ноябрь снизилась на 5,3 рубля (Алексей Иванов, 47 (1229) 17-23 декабря 2016 г.)
Российская Транснефть «согласилась» с повышением тарифов на транзит через Беларусь на 5,8% (Алексей Иванов, 47 (1229) 17-23 декабря 2016 г.)
Лукашенко одобрил проекты соглашений по участию Беларуси в программах трансграничного сотрудничества ЕС (, 47 (1229) 17-23 декабря 2016 г.)
komplat.by прекращает работу (БЕЛТА, 47 (1229) 17-23 декабря 2016 г.)
Конференция «ВЭД: практика взаимодействия с иностранными контрагентами из России, Балтии и стран СНГ»
Телеверсия ТВ-шоу «Народная Марка» Беларуси выйдет 8 января в эфире телеканала ОНТ!
ЗАО «БЕЛРЕАЛИЗАЦИЯ» проводит 10 января 2017 г. публичные торги в электронной форме по продаже имущества Открытого акционерного общества «Алеся»
ОТПРАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
* Все поля обязательны для заполнения