«Белавтодор» стал акционерным обществом.

Валерий Алексеев

В ОАО преобразовано республиканское унитарное предприятие «Управляющая компания холдинга «Белавтодор», сообщает Госкомимущества.

Новое акционерное общество было зарегистрировано 4 января 2017 года. 100% акций «Белавтодора» остались в собственности Республики Беларусь. Уставной фонд ОАО составил 132,4 млн. рублей (порядка 66 млн. долларов).

Управляющая компания продолжит координировать деятельность дочерних предприятий. Также она должна будет обеспечить выход холдинга на внешние рынки.

Получение статуса ОАО создает дополнительные возможности в применении недоступных до этого организационных и финансовых инструментов поддержки и развития экспортной деятельности холдинга "Белавтодор". Также «Белавтодор» сможет работать с государственно-частном партнерстве на стороне частного партнера.