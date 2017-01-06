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БР новости

Минтруда намерено повышать доходы населения

05 января, 2017 г.

Валерий Алексеев

Министр труда и социальной защиты населения Валерий Малашко заявил, что оплата труда бюджетников будет одним из приоритетов ведомства на 2017 год. Ее предполагается усовершенствовать с целью повышения доходов населения.

-Работа в области оплаты труда будет направлена на повышение уровня доходов населения. Будет продолжено совершенствование условий оплаты труда работников бюджетных организаций, - цитирует министра БЕЛТА.

Чиновник также заявил, что среди основных направлений работы Минтруда на ближайших год присутствуют оказание нуждающимся жителям социальной помощи и удовлетворение потребности населения в соцобслуживании, поддержка семей с детьми, а также меры по поддержанию уровня пенсий с учетом имеющихся финансовых возможностей бюджета и экономической ситуации.

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