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БР новости

Клиенты Беларусбанка 7 января не смогут воспользоваться системой АИС "Расчет"

05 января, 2017 г.

Алексей Иванов

В субботу, 7 января, система АИС "Расчет" работать не будет, сообщили в пресс-службе Беларусбанка.

В период с 00.00 по 20.00 7 января будет приостановлен прием платежей посредством системы АИС "Расчет" в кассах банка и каналах дистанционного банковского обслуживания (инфокиоски, интернет-банкинг, М-банкинг). Это связано с проведением профилактических работ в ОАО "АСБ Беларусбанк.

Беларусбанк приносит извинения за временные неудобства.

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