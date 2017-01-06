Алексей Иванов

В субботу, 7 января, система АИС "Расчет" работать не будет, сообщили в пресс-службе Беларусбанка.

В период с 00.00 по 20.00 7 января будет приостановлен прием платежей посредством системы АИС "Расчет" в кассах банка и каналах дистанционного банковского обслуживания (инфокиоски, интернет-банкинг, М-банкинг). Это связано с проведением профилактических работ в ОАО "АСБ Беларусбанк.

Беларусбанк приносит извинения за временные неудобства.