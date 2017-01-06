В Беларуси собираются заготовить 260 тыс. т макулатуры

Валерий Алексеев

Объем госзаказа на сбор отходов бумаги, картона и стекла установлен Совмином в постановлении №4 от 4 января 2017 года.

В соответствии с документов в 2017 году для госнужд планируется заготовить 93,4 тыс. т отходов стекла и 260 тыс. т отходов бумаги и картона.

Государственными заказчиками по поставке (заготовке, сдаче) для республиканских государственных нужд бумаги и картона определены Белорусский производственно-торговый концерн лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности и входящие в его состав организации, специализирующиеся на производстве картонно-бумажной продукции, а также открытые акционерные общества ”Зеленоборское“ и ”Белгипс“; стекла – государственное торгово-производственное объединение ”Белресурсы“ – управляющая компания холдинга ”Белресурсы“, а также открытое акционерное общество ”Гродненский стеклозавод“, совместное закрытое акционерное общество ”Стеклозавод Елизово“ и производственное унитарное предприятие ”Белстеклопром“.