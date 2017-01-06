Беларусь будет председательствовать в Центрально-Европейской Инициативе

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05 января, 2017 г.
Наша страна будет возглавлять это объединение в течение 2017 года
Главной темой председательства Беларуси в ЦЕИ в 2017 году станет содействие совместительности в Европе. Ранее Беларусь никогда не председательствовала в организации, которая находится за пределами постсоветского пространства
По словам начальника управления информации МИДа Дмитрия Мирончика, Беларусь планирует уделять особое внимание этой теме в самом широком контексте. Он отметил, что вместе с развитием транспортной и логистичесткой инфраструктуры необходимы гармонизация стандартов и таможенных процедур, внедрение современных информационных технологий для упрощения торговли и развития трансграничных услуг, стимулирование предпринимательства вдоль путей основных транспортных коридоров и другие шаги, направленные на создание безбарьерной среды на благо экономического и инвестиционного сотрудничества, передает БЕЛТА.
Дмитрий Мирончик отметил, что главная задача ЦЕИ - содействовать укреплению прагматичного европейского сотрудничества в целях предотвращения появления новых разделительных линий в Европе. ЦЕИ также играет роль важного форума для развития трансграничного сотрудничества, в том числе в сферах энергетики, транспорта, науки и технологий, образования, культуры, малого и среднего бизнеса, сельского хозяйства, охраны окружающей среды, развития человеческих ресурсов, СМИ, защиты национальных меньшинств, туризма.
Центрально-Европейская инициатива - региональное объединение, в состав которого входят 18 государств: Албания, Австрия, Беларусь, Босния и Герцеговина, Болгария, Венгрия, Италия, Македония, Молдова, Польша, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Хорватия, Чехия, Черногория и Украина.
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