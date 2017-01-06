У Литвы нет больших претензий к радиационному контролю вокруг БелАЭС

Алексей Иванов

Такую оценку сделали в Минприроды.

Особых вопросов со стороны Литвы по организации радиационного мониторинга вокруг БелАЭС не возникает, сообщила сегодня начальник Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Мария Герменчук.

- Что касается Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и Гидромета, которые отвечают за организацию мониторинга в зоне строительства БелАЭС, то особых вопросов здесь, в том числе со стороны Литвы, не возникает. Все измерения для оценки радиационной обстановки, химического состояния окружающей среды в зоне АЭС, гидрологические и метеорологические оценки выполняются по европейским стандартам и нормам, - подчеркнула Мария Герменчук.

Она отметила, что измерительные лаборатории Гидромета аккредитованы по системе ИСО 17025 МЭК.

В зоне БелАЭС уже введена в опытную эксплуатацию автоматизированная система контроля радиационной обстановки, сообщает БЕЛТА. Подобная система действует не только в зоне островецкой станции, существуют еще 4 такие автоматизированные системы - в зоне Чернобыльской, Смоленской, Ровенской и Игналинской АЭС. Данные с них передаются в европейские системы. "Литва помимо того, что получает данные непосредственно от нас, получает информацию еще и через европейскую систему, поэтому острых вопросов к радиационному мониторингу сейчас у них не существует. С Литвой мы больше дискутируем на тему, каковы возможные последствия загрязнения окружающей среды в случае чрезвычайных ситуаций на БелАЭС и насколько это затронет их территорию и непосредственно Вильнюс. В 2016 году было проведено несколько серьезных встреч с литовскими учеными, обсуждались вопросы, как оцениваются эти выбросы, какие могут быть зоны загрязнения. При этом белорусские специалисты и эксперты МАГАТЭ говорят о том, что серьезных последствий при тех авариях, которые мы рассматриваем, существенных уровней загрязнений не ожидается", - констатировала специалист.

При этом Мария Герменчук обратила внимание, что литовская сторона рассчитывают на получение больших гарантий. "Это дискуссия уже вышла за рамки научного обсуждения и имеет характер морально-психологический, потому что опыт Чернобыля важен не только для Беларуси, но и для всей Европы и Литвы. Этот опыт негативный, поэтому мы будем постоянно наращивать свои усилия для того, чтобы реальными измерениями, реальным мониторингом радиационной обстановки показывать, что ситуация контролируемая и благоприятная. Дискуссия с литовцами будет продолжаться еще долго и наша задача заключается в том, чтобы мы все время показывали надлежащий уровень научного и технологического обеспечения наших наблюдений", - констатировала она.